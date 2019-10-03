Украинец хотел вывезти через линию разграничения смартфоны: видео

Украинец пытался вывезти во временной оккупированный Донбасс 33 смартфона на сумму 80 000 грн. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Во время проверки автомобиля Шевроле на контрольно-пропускном пункте пропуска Гнутово у пограничников возникли подозрения, поэтому они решили провести углубленный осмотр машины.
Фото: dpsu.gov.ua
В результате в топливном баке автомобиля они обнаружили скрытые 33 мобильных телефона.
Мужчину передали сотрудникам ГФС для принятия соответствующего правового решения.