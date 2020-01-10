Украинец спрятал под обшивку микроавтобуса 250 гаджетов: видео

Попытку незаконного перемещения из Венгрии крупной партии мобильных телефонов предотвратили вчера пограничники Мукачевского отряда совместно с работниками таможни. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

При осуществлении углубленного осмотра микроавтобуса Фольксваген, на котором на въезд в Украину через пункт пропуска Вилок ехал 28-летний украинец, пограничники обнаружили тайник со смартфонами.

Как выяснилось, в конструктивных полостях и под обшивкой транспортного средства он перевозил 257 гаджетов.

Фото: dpsu.gov.ua

Их и микроавтобус изъяли.