Украинец спрятал под обшивку микроавтобуса 250 гаджетов: видео

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28-летний мужчина пытался незаконно ввезти из Венгрии в Украину смартфоны

Попытку незаконного перемещения из Венгрии крупной партии мобильных телефонов предотвратили вчера пограничники Мукачевского отряда совместно с работниками таможни. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

При осуществлении углубленного осмотра микроавтобуса Фольксваген, на котором на въезд в Украину через пункт пропуска Вилок ехал 28-летний украинец, пограничники обнаружили тайник со смартфонами.

Как выяснилось, в конструктивных полостях и под обшивкой транспортного средства он перевозил 257 гаджетов.

Фото: dpsu.gov.ua

Их и микроавтобус изъяли.

  • 5 декабря рекордную партию сигарет обнаружили пограничники Черновицкого отряда в пункте пропуска Порубное на границе с Румынией.

 

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Теги: госпогранслужба, фото, видео, смартфоны, тайник
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