В Харькове умерла самая старая собака Украины: видео

В Харькове на 20-м году жизни умерла самая старая собака Украины – мопс Луша. Об этом сообщает руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова в Facebook.

"Нам несказанно грустно сообщить, что в Харькове, в возрасте 19 лет и 6 месяцев, умерла наша рекордсменка, которая официально признана самой старой собакой в Украине", - написала она.

По словам Ветровой, столь долгая жизнь собаки – результат заботы и любви ее хозяев.

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Как передает Vgorode.kh, Луше официально присвоили звание самой старой собаки Украины в мае 2018-го, когда по человеческим меркам ей было 126 лет.

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Видео: ObjectivTv