Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Мопс прожил 19 лет и 6 месяцев

В Харькове на 20-м году жизни умерла самая старая собака Украины – мопс Луша. Об этом сообщает руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова в Facebook.

"Нам несказанно грустно сообщить, что в Харькове, в возрасте 19 лет и 6 месяцев, умерла наша рекордсменка, которая официально признана самой старой собакой в Украине", - написала она.

По словам Ветровой, столь долгая жизнь собаки – результат заботы и любви ее хозяев.

Читайте также: Слон шатал забор детского сада в Харькове: видео

Как передает Vgorode.kh, Луше официально присвоили звание самой старой собаки Украины в мае 2018-го, когда по человеческим меркам ей было 126 лет.

Читайте также: В Харькове посреди футбольного поля застрял лимузин: видео

Видео: ObjectivTv

Отправить:
Распечатать:
Теги: собака, рекорд, Харьков, пес, мопс, самая старая собака украины, луша
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Харькове умерла самая старая собака Украины: видео
В Харькове умерла самая старая собака Украины: видео
В Солнечной системе появился новый рекордсмен по числу спутников
В Солнечной системе появился новый рекордсмен по числу спутников
Бокс. Усик vs Спонг: где и когда смотреть бой - видео
Бокс. Усик vs Спонг: где и когда смотреть бой - видео
Мнение Финны верят в Деда Мороза: как меняется лучшее образование мира
Где дороги? Куда деньги пойдут? Гиперлуп вспомни! Дискуссия Криклия и Гончарука с Омеляном
Транспорт Где дороги? Куда деньги пойдут? Гиперлуп вспомни! Дискуссия Криклия и Гончарука с Омеляном
Как будет работать рынок земли. 10 положений нового законопроекта
Продовольствие Как будет работать рынок земли. 10 положений нового законопроекта
Популярное
фото/видео
В Харькове умерла самая старая собака Украины: видео
В Харькове умерла самая старая собака Украины: видео
В Солнечной системе появился новый рекордсмен по числу спутников
В Солнечной системе появился новый рекордсмен по числу спутников 08:13
Бокс. Усик vs Спонг: где и когда смотреть бой - видео
Бокс. Усик vs Спонг: где и когда смотреть бой - видео 07.10.19, 22:46
"Рик и Морти" 4-й сезон. Появились дата премьеры и трейлер: видео
"Рик и Морти" 4-й сезон. Появились дата премьеры и трейлер: видео 07.10.19, 16:36
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 