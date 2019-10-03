Слон шатал забор детского сада в Харькове: видео

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По словам очевидцев, за забором находились маленькие дети

Цирковой слон шатал забор возле одного из детских садов в Харькове, передает местное издание Vgorode.kh.

Инцидент произошел вечером 2 октября. Слон подошел к забору, за которым стояли дети, обхватил его хоботом и начал толкать сооружение. В результате происшествия никто не пострадал.

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Животное возле садика горожане впервые заметили в конце сентября. В администрации цирка LIGA.net рассказали, что с садиком граничит хозтеритория цирка, куда слона иногда выпускают для прогулок и приема солнечных ванн. По словам работников цирка, животное гуляет исключительно под присмотром дрессировщиков.

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Видео: Харьков 1654/Facebook

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Теги: Харьков, слон, детский сад, Харьков, видео
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