Слон шатал забор детского сада в Харькове: видео

Цирковой слон шатал забор возле одного из детских садов в Харькове, передает местное издание Vgorode.kh.

Инцидент произошел вечером 2 октября. Слон подошел к забору, за которым стояли дети, обхватил его хоботом и начал толкать сооружение. В результате происшествия никто не пострадал.

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Животное возле садика горожане впервые заметили в конце сентября. В администрации цирка LIGA.net рассказали, что с садиком граничит хозтеритория цирка, куда слона иногда выпускают для прогулок и приема солнечных ванн. По словам работников цирка, животное гуляет исключительно под присмотром дрессировщиков.

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Видео: Харьков 1654/Facebook