"Орел и Решка" впервые сняли выпуск в Харькове: видео

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Евгений Синельников назвал Харьков городом, где хочется жить

Ведущий программы "Орел и Решка" Евгений Синельников снял в Харькове выпуск в рамках проекта "Дома лучше". Выпуск был опубликован на YouTube-канале программы.

Ведущий посетил главные достопримечательности города, побывал в закулисье харьковских фестивалей и не оценил символ Харькова - фонтан "Зеркальная струя".

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Также он встретился с "местным Бэнкси" – уличным художником Гамлетом, который ведет "арт-войну" на стенах города с артистом Злой Босх. 

"Харьков — крутой город. С точки зрения туриста, это не украинский, а международный город. Сюда хочется не приехать путешествовать, здесь хочется жить. Пожалуйста, приезжайте и посмотрите на Харьков своими глазами", - поделился впечатлениями о городе Синельников.

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Теги: Харьков, видео, Дома лучше, орел и решка, евгений синельников, зеркальная струя
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