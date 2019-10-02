Подростку вручили 50 000 грн в аэропорту Харькова – фото, видео

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15-летний Даниил Червоный стал миллионым пассажиром с начала года

Сегодня утром в харьковском аэропорту встретили миллионного с начала года пассажира. Об этом сообщает UA:Харків.

Юбилейным пассажиром стал 15-летний Даниил Червоный, который прилетел с родителями из Стамбула. Ему вручили сертификат на сумму 50 000 грн, а также билеты на путешествие для всей семьи.

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Фото: UA:Харків

Коммерческий директор аэропорта Владислав Ильин рассказал, что юноша стал первым миллионным пассажиром в аэропорту за годы независимости. По его словам, в этом году аэропорт рассчитывает обслужить 1,3 млн пассажиров.

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Теги: аэропорт, Харьков, пассажир, пассажиропоток
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