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В Харькове с тепловизором ищут беглую зебру

В Харькове с тепловизором ищут беглую зебру - Фото
Зебра в экопарке Фельдмана в Харькове (фото - UA:Харків﻿)
27.09.2019, 07:52

Ранее беглеца уже звали с помощью колонок и пытались обнаружить с квадрокоптера

Зебру, сбежавшую более месяца назад из экопарка под Харьковом, планируют искать круглосуточно. Об этом сообщает UA:Харків.

Для этой цели специалисты будут использовать тепловизоры.

"Планируем задействовать тепловизор и искать ночью. Начнут, когда опадут листья и лес станет хорошо просматриваться", - рассказал спикер парка Алексей Костюченко.

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Сосед беглой зебры в вольере Фельдман экопарка (Фото: UA: Харків)

По его словам, сейчас каждое утро и каждый вечер мониторинговые группы на лошадях и с собаками прочесывают территорию. Последний раз ее следы заметили около недели назад у лыжного курорта Харьковская Швецария.

Костюченко рассказывает, что зебру необходимо найти до наступления холодов.

"Сейчас для нее пока комфортная температура. Зебры на Херсонщине в заповеднике "Аскания-Нова" достаточно комфортно выдерживают температуру -5 С и даже ниже. С питанием у нее пока тоже никаких перебоев быть не должно. Наши зоокиперы устанавливают кормушки в местах, где она потенциально может подходить к водопою, или где видели ее следы", - объяснил представитель экопарка.

Зебра сбежала из экопарка еще 18 августа во время того, как ей готовили новый вольер.

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