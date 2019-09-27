В Харькове с тепловизором ищут беглую зебру

Зебра в экопарке Фельдмана в Харькове (фото - UA:Харків﻿)

Зебру, сбежавшую более месяца назад из экопарка под Харьковом, планируют искать круглосуточно. Об этом сообщает UA:Харків.

Для этой цели специалисты будут использовать тепловизоры.

"Планируем задействовать тепловизор и искать ночью. Начнут, когда опадут листья и лес станет хорошо просматриваться", - рассказал спикер парка Алексей Костюченко.

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Сосед беглой зебры в вольере Фельдман экопарка (Фото: UA: Харків)

По его словам, сейчас каждое утро и каждый вечер мониторинговые группы на лошадях и с собаками прочесывают территорию. Последний раз ее следы заметили около недели назад у лыжного курорта Харьковская Швецария.

Костюченко рассказывает, что зебру необходимо найти до наступления холодов.

"Сейчас для нее пока комфортная температура. Зебры на Херсонщине в заповеднике "Аскания-Нова" достаточно комфортно выдерживают температуру -5 С и даже ниже. С питанием у нее пока тоже никаких перебоев быть не должно. Наши зоокиперы устанавливают кормушки в местах, где она потенциально может подходить к водопою, или где видели ее следы", - объяснил представитель экопарка.

Зебра сбежала из экопарка еще 18 августа во время того, как ей готовили новый вольер.

21 сентяря в руководстве природного парка "Тузловские лиманы" под Одессой сообщили о нападении браконьеров на сотрудников парка. При этом они говорят, что вооруженные пограничники якобы наблюдали за происходящим, однако вмешиваться не стали.

Сами пограничники местному изданию Думская ответили, что что разняли дерущихся, никого не поддерживая.

LIGA.net 22 сентября обратилась с информационным запросом о ситуации в отдел коммуникации полиции Одесской области, однако ответ так и не получила.

25 сентября одесситы пришли под здание Южного управления Государственной пограничной службы с требованием прекратить "крышевание" браконьеров.

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