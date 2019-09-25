Нападение браконьеров под Одессой. Горожане вышли на акцию: видео

В Одессе под зданием Южного управления Государственной пограничной службы состоялась акция "Стоп крышеванию браконьеров!". Об этом сообщает UA:Одеса.

Участники мероприятия призвали руководство пограничников бороться с браконьерством в национальном природном парке "Тузловские лиманы", который находится в Татарбунарском районе Одесской области. По мнению участников акции, правоохранители одесского пограничного отряда способствуют работе местного промышленного браконьера, который занимается нелегальным выловом кефали.

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По информации организаторов акции, мероприятие пришло около сотни человек. Правоохранители сообщили о количестве в 20-25 участников.

Общаться с протестующими вышел первый заместитель Южного управления Государственной пограничной службы Виктор Бабюк. Он заявил, что в службе проведут служебное расследование относительно ситуации в "Тузловских лиманах"

21 сентяря в руководстве природного парка Тузловские лиманы сообщили о нападении браконьеров на сотрудников парка. При этом они говорят, что вооруженные пограничники якобы наблюдали за происходящим, однако вмешиваться не стали.

Сами пограничники местному изданию Думская ответили, что что разняли дерущихся, никого не поддерживая

LIGA.net 22 сентября обратилась с информационным запросом о ситуации в отдел коммуникации полиции Одесской области, однако ответ так и не получила.

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Видео: UA:Одеса