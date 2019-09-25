Нападение браконьеров под Одессой. Горожане вышли на акцию: видео

В Одессе под зданием Южного управления Государственной пограничной службы состоялась акция "Стоп крышеванию браконьеров!". Об этом сообщает UA:Одеса.
Участники мероприятия призвали руководство пограничников бороться с браконьерством в национальном природном парке "Тузловские лиманы", который находится в Татарбунарском районе Одесской области. По мнению участников акции, правоохранители одесского пограничного отряда способствуют работе местного промышленного браконьера, который занимается нелегальным выловом кефали.
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По информации организаторов акции, мероприятие пришло около сотни человек. Правоохранители сообщили о количестве в 20-25 участников.
Общаться с протестующими вышел первый заместитель Южного управления Государственной пограничной службы Виктор Бабюк. Он заявил, что в службе проведут служебное расследование относительно ситуации в "Тузловских лиманах"
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Видео: UA:Одеса