Нападение браконьеров под Одессой. Горожане вышли на акцию: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ранее браконьеры напали на сотрудников национального парка "Тузловские лиманы"

В Одессе под зданием Южного управления Государственной пограничной службы состоялась акция "Стоп крышеванию браконьеров!". Об этом сообщает UA:Одеса.

Участники мероприятия призвали руководство пограничников бороться с браконьерством в национальном природном парке "Тузловские лиманы", который находится в Татарбунарском районе Одесской области. По мнению участников акции, правоохранители одесского пограничного отряда способствуют работе местного промышленного браконьера, который занимается нелегальным выловом кефали.

Читайте также: В Херсоне прогремел взрыв в жилом доме: фото

По информации организаторов акции, мероприятие пришло около сотни человек. Правоохранители сообщили о количестве в 20-25 участников. 

Общаться с протестующими вышел первый заместитель Южного управления Государственной пограничной службы Виктор Бабюк. Он заявил, что в службе проведут служебное расследование относительно ситуации в "Тузловских лиманах"

  • 21 сентяря в руководстве природного парка Тузловские лиманы сообщили о нападении браконьеров на сотрудников парка. При этом они говорят, что вооруженные пограничники якобы наблюдали за происходящим, однако вмешиваться не стали.
  • Сами пограничники местному изданию Думская ответили, что что разняли дерущихся, никого не поддерживая   
  • LIGA.net 22 сентября обратилась с информационным запросом о ситуации в отдел коммуникации полиции Одесской области, однако ответ так и не получила.

Читайте также: В Одессе оборвалась кабина аттракциона: фото, видео

Видео: UA:Одеса

Отправить:
Распечатать:
Теги: одесса, Тузловские лиманы, браконьеры, пограничники, татарбунары, национальный парк, кефаль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Нападение браконьеров под Одессой. Горожане вышли на акцию: видео
Нападение браконьеров под Одессой. Горожане вышли на акцию: видео
У боксера из Болгарии остановилось сердце во время боя: видео
У боксера из Болгарии остановилось сердце во время боя: видео
В космос летит первый астронавт ОАЭ: трансляция с Байконура
В космос летит первый астронавт ОАЭ: трансляция с Байконура
Транспорт Кабмин уволил главу Укравтодора
Апелляционный суд вынес решение по делу лицензии SkyUp
Транспорт Апелляционный суд вынес решение по делу лицензии SkyUp
Кабмин утвердил законопроект о рынке земли
Продовольствие Кабмин утвердил законопроект о рынке земли
Популярное
фото/видео
Нападение браконьеров под Одессой. Горожане вышли на акцию: видео
Нападение браконьеров под Одессой. Горожане вышли на акцию: видео
У боксера из Болгарии остановилось сердце во время боя: видео
У боксера из Болгарии остановилось сердце во время боя: видео 17:31
В космос летит первый астронавт ОАЭ: трансляция с Байконура
В космос летит первый астронавт ОАЭ: трансляция с Байконура 16:52
Россия ведет войну против Украины - Зеленский в ООН
Россия ведет войну против Украины - Зеленский в ООН 16:35
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 