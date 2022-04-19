На пути в освобожденный от российской оккупации Ирпень под Киевом на мине подорвался грузовой автомобиль, водитель погиб. Видео с места трагедии показал в Telegram ирпенский мэр Александр Маркушин.

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На кадрах видно, что наезд на мину произошел передним левым колесом: кабина полностью разворочена взрывом.

По его словам, несчастный случай произошел в микрорайоне "Стоянка". Неизвестно, почему водитель поехал по полю.

"Личность погибшего, откуда он ехал и куда, сейчас устанавливаем. Я вас очень прошу, не торопитесь попасть в Ирпень! Есть места, которые еще не успели отработать саперы. Жизнь – дороже всего. Берегите себя", – призвал Маркушин.

Экс-мэр Ирпеня Карплюк сегодня заявил, что на восстановление сильно разрушенного города "нужно около $1 млрд".

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Евгений Пилипенко

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