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Степень разрушения Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Мариуполя, Чернигова и запада Киева: карты ООН

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 07:29
Степень разрушения Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Мариуполя, Чернигова и запада Киева: карты ООН - Фото
Разрушенный микрорайон СМУ в Ирпене (фото — соцсети)

Спутниковый центр ООН показал снимки из космоса пригородов Киева, а также Мариуполя и Чернигова, пострадавших или практически разрушенных от полномасштабного вторжения России.

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На фото зонально наложены геоинформационные данные о видимых повреждениях.

Степень разрушения Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Мариуполя, Чернигова и запада Киева: карты ООН

Самый пострадавший город из представленных в базе данных центра – Ирпень (71%; полные карты откроются в новом окне по нажатию на цифры).

Наиболее разрушенным, судя по данным ООН, оказалось село Горенка – там повреждения наблюдаются почти на 78% территории населенного пункта.

Разрушения в Гостомеле покрывают 58% территории, в Буче – 26%, в Мариуполе (на 3 апреля) – 22%, в Чернигове – 21%.

Условный запад Киева, который прилегает к разрушенным Ирпеню и Горенке, пострадал на... 1,4%.

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Евгений Пилипенко
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