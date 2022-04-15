Степень разрушения Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Мариуполя, Чернигова и запада Киева: карты ООН

Спутниковый центр ООН показал снимки из космоса пригородов Киева, а также Мариуполя и Чернигова, пострадавших или практически разрушенных от полномасштабного вторжения России.

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На фото зонально наложены геоинформационные данные о видимых повреждениях.

Самый пострадавший город из представленных в базе данных центра – Ирпень (71%; полные карты откроются в новом окне по нажатию на цифры).

Наиболее разрушенным, судя по данным ООН, оказалось село Горенка – там повреждения наблюдаются почти на 78% территории населенного пункта.

Разрушения в Гостомеле покрывают 58% территории, в Буче – 26%, в Мариуполе (на 3 апреля) – 22%, в Чернигове – 21%.

Условный запад Киева, который прилегает к разрушенным Ирпеню и Горенке, пострадал на... 1,4%.

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Евгений Пилипенко

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