В Ирпене мужчина забросал полицейских гранатами: фото, видео

В Ирпене Киевской области вчера подозреваемый, которого пытались задержать сотрудники полиции, забросал их гранатами. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, передает пресс-служба полиции в Киевской области.

По словам Небытова, мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса, а именно нанесение ножевого ранения.

"Подозреваемый забаррикадировался в доме, оказывал сопротивление полицейским, а затем бросил в их сторону две гранаты и пытался убежать", - отметили в пресс-службе.

Гранаты не сработали. Правоохранители обезвредили и задержали злоумышленника.

Во время обыска в его доме обнаружили и изъяли два боеприпаса, оружие, патроны и нож, которые отправлены на экспертизы.

Фото: kv.npu.gov.ua

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.