В Кривом Роге загорелся автобус, есть пострадавшие: видео

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В результате пожара двое мужчин получили ожоги

В Кривом Роге во время движения в салоне служебного автобуса 2 марта произошел пожар, двое человек получили ожоги. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 01:28 поступило сообщение о возгорании служебного автобуса на микрорайоне 5-й Заречный Покровского района города.

"Прибыв на место, спасатели установили, что во время следования по автодороге, в салоне автобуса ЛАЗ возник пожар. Внутри автотранспорта находился водитель и три пассажира", - уточнили в пресс-службе.

Двое мужчин - водитель, 1960 года рождения, и пассажир автобуса, 1979 года рождения, получили термические ожоги верхних конечностей и лица, их госпитализировали.

Огонь уничтожил служебный автобус производственного предприятия на площади 33 квадратных метров. Пожар локализован в 01:50 и ликвидирован в 02:15.

  • 1 марта В Киеве на Соломенской площади загорелась маршрутка.
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Теги: автобус, пожар, кривой рог, видео
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