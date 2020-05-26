В Одессе происходят беспорядки на пляже: много людей и полиции – видео

В Одессе на пляже 16 станции Большого Фонтана происходят массовые беспорядки. На берегу находятся много полицейских в шлемах и "общественные активисты", передает журналист местного СМИ Думская ТВ, которое ведет трансляцию происшествия Facebook.

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Корреспондент рассказал, что арендатор территории установил на пляже сооружение со сваями. По его словам, на место происшествия пришли несогласные со строительством "общественные активисты" и представители Национального корпуса - они считают застройку незаконной.

Журналист говорит, что "сильных столкновений" не было, но полиция пыталась задержать одну из активисток.

7 канал Одессы, журналисты которого также были на месте событий, сообщает, что полиция пыталась препятствовать демонтажу строения. Правоохранители утверждают, что у активистов нет документов, разрешающих снос. Активисты же требуют показать документы, которые разрешают строительство.

Видео - 7 канал

Стороны будут ждать, когда доставят документы Департамента коммунальной собственности, передает 7 канал.