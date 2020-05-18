Карантин нипочем. В Одессе переполнены рестораны и клубы, мэрия бьет в набат

Одесса, оперный театр (фото - pixabay.com)

В Одессе, несмотря на коронавирусный карантин, "переполнены" ночные клубы и рестораны. Об этом на заседании оперативного штаба по COVID-19 сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает Думская.

По его словам, в заведениях не соблюдают противоэпидемиологические меры безопасности.

"Пройдите по улице Екатерининской и посмотрите, что творится. О каких нормах идет речь? Боюсь, что мы можем получить существенное ухудшение эпидемиологической ситуации. Нужно помнить о том, что ничего еще не закончилось", - сказал он.

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В связи с этим Труханов созывает экстренное заседание комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая должна решить, как поступить.

н обратился в полицию, чтобы правоохранители проверили заведения, собственников которых "нужно привлечь к строгой ответственности". Сегодня мэр Киева Виталий Кличко назвал работу столичных клубов во время карантина "пиром во время чумы". О

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