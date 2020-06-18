В Одесской области трем людям сообщили о подозрении в пытках ребенка - видео

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Полиция заявляет, что трое человек били и сажали на цепь 11-летнюю девочку

В Одесской области трем лицам сообщили о подозрении в пытках 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В полиции заявляют, что инцидент произошел в апреле 2020 года. "Тогда, по словам соседей, 11-летнюю девочку якобы избила мать, поскольку она без разрешения ушла домой из гостей, где взрослые напивались", - рассказали в ведомстве. 

"Следователи установили, что девочку не только били, но и привязывали на цепь, чтобы не сбегала из дома", - заявили в полиции, уточнив, что к этому причастна не только мать девочки, но ее сожитель и подруга. 

Дело переквалифицировали со статьи о легких телесных повреждения на ч.2 ст.127 (пытки). О подозрении сообщили всем трем лицам. Действия матери квалифицируют еще и по ст. 166 (злостное неисполнение обязанностей по присмотру за ребенком).

  • Вчера сообщалось, что суд вынес приговор воспитательницам по делу об издевательствах над детьми в приюте Свитанок. 
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Теги: Нацполиция, ребенок, пытки, одесская область
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