В Полтаве демонтировали памятники российскому поэту Александру Пушкину и советскому генералу Николаю Ватутину. Соответствующие фото и видео опубликовал секретарь Полтавского городского совета Андрей Карпов.

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Памятник Ватутину был расположен в Каштановом сквере на улице Соборности.

Бюст Пушкина располагался в Березовом сквере на одноименной улице. Он был установлен в 1987 году.

Работы по демонтажу провели с утра 27 июля.

24 июля исполком Полтавского горсовета поручил коммунальщикам убрать памятники Ватутину и Пушкину в течение семи дней. Дискуссии о будущем других памятников, в частности, Монумента Славы в Корпусном парке, продолжаются.

Ранее стало известно, что украинский трезубец для реконструкции монумента "Родина-мать" изготовят из европейской стали. Сталь, которую предоставил металлургический комбинат "Запорожсталь" для изготовления части изделия, не отвечает техническим требованиям. В подтверждение этому строители составили дефектный акт.

Напомним, что декоммунизация монумента "Родины-мать" будет стоить 28 млн грн. Обновленную версию монумента планируют открыть ко Дню Независимости, 24 августа.

В 2022 году в приложении "Дия" 85% из 800 000 украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб на трезубец.

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