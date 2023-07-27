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В Полтаве демонтировали памятники Пушкину и Ватутину — фото и видео с места событий видео

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 12:34
Демонтаж памятников Ватутину и Пушкину в Полтаве (Фото: скриншот с видео)
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В Полтаве демонтировали памятники российскому поэту Александру Пушкину и советскому генералу Николаю Ватутину. Соответствующие фото и видео опубликовал секретарь Полтавского городского совета Андрей Карпов.

Памятник Ватутину был расположен в Каштановом сквере на улице Соборности.

Бюст Пушкина располагался в Березовом сквере на одноименной улице. Он был установлен в 1987 году.

Работы по демонтажу провели с утра 27 июля. 

24 июля исполком Полтавского горсовета поручил коммунальщикам убрать памятники Ватутину и Пушкину в течение семи дней. Дискуссии о будущем других памятников, в частности, Монумента Славы в Корпусном парке, продолжаются.

Демонтаж памятников Ватутину и Пушкину в Полтаве (Фото: Андрей Карпов/Telegram)

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Дмитрий Гриниченко
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