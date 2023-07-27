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У Полтаві демонтували пам'ятники Пушкіну та Ватутіну — фото та відео з місця подій видео

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 12:34
Демонтаж пам'ятників Ватутіну та Пушкіну в Полтаві (Фото: скріншот з відео)
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У Полтаві демонтували пам'ятники російському поетові Олександру Пушкіну та радянському генералу Миколі Ватутіну. Відповідні фото та відео опублікував секретар Полтавської міської ради Андрій Карпов.

Пам'ятник Ватутіну був розташований у Каштановому сквері на вулиці Соборності.

Погруддя Пушкіна розташовувалося в Березовому сквері на однойменній вулиці. Його було встановлено 1987 року.

Роботи щодо демонтажу провели зранку 27 липня.

24 липня виконком Полтавської міськради доручив комунальникам прибрати пам'ятники Ватутіну та Пушкіну протягом семи днів. Дискусії про майбутнє інших пам'яток, зокрема, Монумента Слави у Корпусному парку, тривають.

Демонтаж пам'ятників Ватутіну та Пушкіну в Полтаві (Фото: Андрій Карпов/Telegram)

  • Раніше стало відомо, що український тризуб для реконструкції монумента "Батьківщина-мати" виготовлять із європейської сталі. Сталь, яку надав металургійний комбінат "Запоріжсталь" для виготовлення частини виробу, не відповідає технічним вимогам. На підтвердження цього будівельники склали дефектний акт.
  • Нагадаємо, що декомунізація монумента "Батьківщина-мати" коштуватиме 28 млн грн. Оновлену версію монумента планують відкрити до Дня Незалежності, 24 серпня.
  • У 2022 році у застосунку "Дія" 85% із 800 000 українців проголосували за те, щоб замінити радянський герб тризубом.

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Дмитро Гриниченко
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