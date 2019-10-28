В центре Харькова сгорел бутик: открыто дело о поджоге – видео

25 октября около половины третьего ночи в Харькове на улице Данилевского загорелся бутик. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

На место происшествия приехали правоохранители и сотрудники ГСЧС. Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, собрали вещественные доказательства.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УКУ (умышленное повреждение или уничтожение имущества). Досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

Сегодня ночью в Харькове под домом нардепа из Слуги народа сгорел автомобиль.

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