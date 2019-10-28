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Харьков. Под домом кандидата на пост главы ОГА сожгли авто: фото

Харьков. Под домом кандидата на пост главы ОГА сожгли авто: фото - Фото
Алексей Кучер (фото - Олексій Кучер/Facebook)
28.10.2019, 11:10

По словам Алексея Кучера, его автомобиль находился в 10 метрах от сгоревшего микроавтобуса

Народный депутат от Слуги народа и кандидат на должность главы Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил в Facebook, что неизвестные сожгли автомобиль на парковке у его дома.

"Вчера возле моего подъезда сгорел этот автомобиль. Моя машина стояла в 10 метрах", - написал он.

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Корреспонденту LIGA.net в харьковской полиции подтвердили, что получали сообщение о сгоревшем авто и сейчас устанавливают обстоятельства происшествия. Однако там отметили, что не владеют информацией о месте проживания нардепа.

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Слуга народа авто Харьков ОГА Алексей Кучер поджег авто
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