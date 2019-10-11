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Зеленский назвал кандидатов на должность главы Харьковской ОГА

Зеленский назвал кандидатов на должность главы Харьковской ОГА - Фото
Слева - Ирина Венедиктова (Фото - Irina Venediktova/Facebook), справа - Алексей Кучер (фото - Олексій Кучер/Facebook)
11.10.2019, 17:25

Возглавить Харьковскую область могут два депутата из Слуги народа

Президент Владимир Зеленский, в комментарии харьковскому изданию 057.ua сообщил, что на должность главы Харьковской облгосадминистрации претендуют депутаты фракции Слуга народа Алексей Кучер и Ирина Венедиктова.

Ирина Венедиктова сейчас является главой парламентского комитета по правовой политике. Она была избрана в Верховную Раду под третьим номером в списке Слуги народа.

До начала политической карьеры занималась международным коммерческим арбитражем, была советником в юридических фирмах и при Верховном Суде, а также возглавляла кафедру гражданско-правовых дисциплин Харьковского университета им. В. Н. Каразина.

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Декларации Венедиктовой как кандидата в главы ХОГА на сайте НАПК еще нет. Однако можно ознакомиться с декларацией, которую она подавала перед парламентскими выборами.

О возможности назначения Алексея Кучера сообщалось днями ранее. Информацию о нем можно прочесть в этом материале.

  • В среду на сайте Кабмина была опубликована информация, что на должность уже якобы назначен Кучер. Однако спустя 10 минут она пропала. В Кабмине это объясняют технической ошибкой. Депутат же от Европейской солидарности Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании, заявляет, что кандидатуру якобы согласовали, однако передумали после того, как премьер-министр Алексей Гончарук получил SMS.

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Харьков хога харьковская облгосадминистрация Ирина Венедиктова Алексей Кучер
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