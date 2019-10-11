Зеленский назвал кандидатов на должность главы Харьковской ОГА

Президент Владимир Зеленский, в комментарии харьковскому изданию 057.ua сообщил, что на должность главы Харьковской облгосадминистрации претендуют депутаты фракции Слуга народа Алексей Кучер и Ирина Венедиктова.
Ирина Венедиктова сейчас является главой парламентского комитета по правовой политике. Она была избрана в Верховную Раду под третьим номером в списке Слуги народа.
До начала политической карьеры занималась международным коммерческим арбитражем, была советником в юридических фирмах и при Верховном Суде, а также возглавляла кафедру гражданско-правовых дисциплин Харьковского университета им. В. Н. Каразина.
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Декларации Венедиктовой как кандидата в главы ХОГА на сайте НАПК еще нет. Однако можно ознакомиться с декларацией, которую она подавала перед парламентскими выборами.
О возможности назначения Алексея Кучера сообщалось днями ранее. Информацию о нем можно прочесть в этом материале.
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