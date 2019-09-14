Зеленский сменил главу Днепропетровского ОГА

Владимир Зеленский фото пресс-служба президента

13 сентября президент Владимира Зеленского назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Также президент освободил от исполнения обязанностей главы временного главы Днепропетровской ОГА Дмитрия Батуру.

СМИ сообщают, что Александр Бондаренко - бизнесмен.

"Я хочу сегодня представить вам нового главу областной госадминистрации. Очень молодой человек – Александр Бондаренко", - сказал президент.

"Испытательный срок до Нового года. Посмотрим, как справляются", - заявил Зеленский.

"Я понимаю, что работы и приоритетов много: это и новый современный аэропорт, и дорога, и инфраструктурные проекты, и улучшение экологического состояния области. Главное – чтобы наши действия и амбиции делали лучшим жизнь жителей области. Администрация будет работать эффективно и на результат", - заявил Бондаренко.