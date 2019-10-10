Кабмин передумал согласовывать главу ХОГА из-за СМС – Гончаренко

Кабинет министров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко, который присутствовал вчера на заседании Кабинета министров, сообщил в Facebook, что правительство якобы изменило свою изначальную позицию по кандидатуре на пост главы Харьковской облгосадминистрации.

По словам депутата, сначала Кабмин согласовал кандидатуру нардепа от Слуги народа Алексея Кучера, однако потом премьер-министр Алексей Гончарук якобы "получил СМС и передумал".

Как передает UA:Харків, вчера в 14:15 на сайте Кабмина появилось сообщение о согласовании кандидатуры Кучера. Однако через 10 минут текст был изменен – и эту информацию убрали.

По словам пресс-секретаря премьер-министра Дианы Давитян, это была техническая ошибка и решение по главе ХОГА на заседании не принималось.

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