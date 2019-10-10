Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кабмин передумал согласовывать главу ХОГА из-за СМС – Гончаренко

Кабмин передумал согласовывать главу ХОГА из-за СМС – Гончаренко - Фото
Кабинет министров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.10.2019, 08:00

Вчера с сайта правительства удалили сообщение о согласовании кандидатуры Алексея Кучера

Депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко, который присутствовал вчера на заседании Кабинета министров, сообщил в Facebook, что правительство якобы изменило свою изначальную позицию по кандидатуре на пост главы Харьковской облгосадминистрации.

По словам депутата, сначала Кабмин согласовал кандидатуру нардепа от Слуги народа Алексея Кучера, однако потом премьер-министр Алексей Гончарук якобы "получил СМС и передумал".

Как передает UA:Харків, вчера в 14:15 на сайте Кабмина появилось сообщение о согласовании кандидатуры Кучера. Однако через 10 минут текст был изменен – и эту информацию убрали.

По словам пресс-секретаря премьер-министра Дианы Давитян, это была техническая ошибка и решение по главе ХОГА на заседании не принималось.

Читайте также: "Х им в Ж! Черченко - мой человек!". Журналисты сфотографировали переписку Радуцкого из Слуги народа

Напишите нам
кабмин юлия светличная алексей гончаренко алексей гончарук европейская солидарность Харьковская ОГА Алексей Кучер хога
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 