Зеленский представил нового главу Одесской ОГА: что известно

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский сегодня посетил в Одессу и представил нового главу облгосадминистрации Максима Куцого.

"Во-первых, поздравляю", - сказал Зеленский во время торжественных мероприятий по случаю Дня защитника Украины.

Новый глава Одесской ОГА рассказал о методах своей работы.

"Что касается методов моей работы, то хотел бы сразу призвать всех приходить ко мне, мои двери всегда будут открыты для всех: военных, представителей общественных организаций, религиозных конфессий, простых граждан", - сказал Куцый.

Согласно декларации Куцый женат и воспитывает сына. Его доход за прошлый год - 3,7 млн грн, в том числе почти 2 млн грн - от предпринимательской деятельности. Доход его жены составил 865 000 грн.

Есть две квартиры площадью 61,8 и 70,5 квадратных метров в Киеве, земельный участок площадью 1200 квадратных метров в селе Старые Петровцы Вышгородского района Киевской области. Автомобиль - Audi A4 Sline стоимостью 470500 грн.

Семья задекларировала еще трое наручных часов торговых марок Parmigiani Fleurier и Rolex, наличными $235 000. В банке Куцый хранит 2300 евро и 246284 грн. Еще $2,7 млн - в криптовалютах биткойн и этериум.

СМИ сообщали, что Куцый - конечный бенефициар киевских фирм: ООО Сервис и менеджмент (строительство), Медийный партнер (рекламное агентство), Цифровое партнерство (информационные услуги), Сити корпус (строительство).