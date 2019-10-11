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Одесса. Труханов ушел в отпуск перед приездом Зеленского

Одесса. Труханов ушел в отпуск перед приездом Зеленского - Фото
Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.10.2019, 13:46

Мэр Одессы ушел в отпуск до 21 октября

Мэр Одессы Геннадий Труханов ушел в отпуск  с 9 по 21 октября. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба мэрии.

На период отпуска Труханов возложил исполнение обязанностей мэра города на своего первого заместителя Анатолия Орловского.

По информации Думской, около 50 представителей различных организаций, которые входят в штаб сопротивления капитуляции собрались у здания на Пушкинской, 15, куда должен приехать президент Владимир Зеленский, чтобы представить нового главу Одесской облгосадминистрации Максима Куцого.

Участники акции выступают против отвода украинских сил и реализации формулы Штайнмайера.

Фото: dumskaya.net

"Сегодня мы попытаемся донести свою позицию президенту", - отметили активисты.

  • 10 октября Зеленский заявил, что Труханов пожаловался президенту на общественников, которые якобы мешают ему работать.

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