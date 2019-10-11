Одесса. Труханов ушел в отпуск перед приездом Зеленского

Мэр Одессы Геннадий Труханов ушел в отпуск с 9 по 21 октября. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба мэрии.
На период отпуска Труханов возложил исполнение обязанностей мэра города на своего первого заместителя Анатолия Орловского.
По информации Думской, около 50 представителей различных организаций, которые входят в штаб сопротивления капитуляции собрались у здания на Пушкинской, 15, куда должен приехать президент Владимир Зеленский, чтобы представить нового главу Одесской облгосадминистрации Максима Куцого.
Участники акции выступают против отвода украинских сил и реализации формулы Штайнмайера.
"Сегодня мы попытаемся донести свою позицию президенту", - отметили активисты.
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