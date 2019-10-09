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Гончарук рассказал, кто возглавит Одесскую ОГА: что известно

Гончарук рассказал, кто возглавит Одесскую ОГА: что известно - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
09.10.2019, 14:59

Претендент на должность главы Одесской ОГА Максим Куцый является конечным бенефициаром нескольких компаний

36-летний предприниматель Максим Куцый возглавит Одесскую облгосадминистрацию. Об этом сегодня по итогам заседания Кабмина заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Отвечая на вопрос, не выносилось ли на обсуждение Кабмина назначение руководства Одесской области, Гончарук сказал: "Да, среди кадровых решений вы сегодня увидите главу Одесской областной администрации Максима Куцыя".

Вся информация о новом руководителе, по его словам, будет размещена на сайте правительства.

Согласно декларации Куцый женат и воспитывает сына. Его доход за прошлый год - 3,7 млн грн, в том числе почти 2 млн - от предпринимательской деятельности. Доход его жены составил 865 000 грн.

Есть две квартиры площадью 61,8 и 70,5 квадратных метров в Киеве, земельный участок площадью 1200 квадратных метров в селе Старые Петровцы Вышгородского района Киевской области. Автомобиль - Audi A4 Sline стоимостью 470500 грн.

Семья задекларировала еще трое наручных часов торговых марок Parmigiani Fleurier и Rolex, наличными $235 000. В банке Куцый хранит 2300 евро и 246284 грн. Еще $2,7 млн  - в криптовалютах биткойн и этериум.  

СМИ сообщали, что Куцый - конечный бенефициар киевских фирм: ООО Сервис и менеджмент (строительство), Медийный партнер (рекламное агентство), Цифровое партнерство (информационные услуги), Сити корпус (строительство).

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