Гончарук рассказал, кто возглавит Одесскую ОГА: что известно

36-летний предприниматель Максим Куцый возглавит Одесскую облгосадминистрацию. Об этом сегодня по итогам заседания Кабмина заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
Отвечая на вопрос, не выносилось ли на обсуждение Кабмина назначение руководства Одесской области, Гончарук сказал: "Да, среди кадровых решений вы сегодня увидите главу Одесской областной администрации Максима Куцыя".
Вся информация о новом руководителе, по его словам, будет размещена на сайте правительства.
Согласно декларации Куцый женат и воспитывает сына. Его доход за прошлый год - 3,7 млн грн, в том числе почти 2 млн - от предпринимательской деятельности. Доход его жены составил 865 000 грн.
Есть две квартиры площадью 61,8 и 70,5 квадратных метров в Киеве, земельный участок площадью 1200 квадратных метров в селе Старые Петровцы Вышгородского района Киевской области. Автомобиль - Audi A4 Sline стоимостью 470500 грн.
Семья задекларировала еще трое наручных часов торговых марок Parmigiani Fleurier и Rolex, наличными $235 000. В банке Куцый хранит 2300 евро и 246284 грн. Еще $2,7 млн - в криптовалютах биткойн и этериум.
СМИ сообщали, что Куцый - конечный бенефициар киевских фирм: ООО Сервис и менеджмент (строительство), Медийный партнер (рекламное агентство), Цифровое партнерство (информационные услуги), Сити корпус (строительство).
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