Гончарук рассказал, кто возглавит Одесскую ОГА: что известно

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

36-летний предприниматель Максим Куцый возглавит Одесскую облгосадминистрацию. Об этом сегодня по итогам заседания Кабмина заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Отвечая на вопрос, не выносилось ли на обсуждение Кабмина назначение руководства Одесской области, Гончарук сказал: "Да, среди кадровых решений вы сегодня увидите главу Одесской областной администрации Максима Куцыя".

Вся информация о новом руководителе, по его словам, будет размещена на сайте правительства.

Согласно декларации Куцый женат и воспитывает сына. Его доход за прошлый год - 3,7 млн грн, в том числе почти 2 млн - от предпринимательской деятельности. Доход его жены составил 865 000 грн.

Есть две квартиры площадью 61,8 и 70,5 квадратных метров в Киеве, земельный участок площадью 1200 квадратных метров в селе Старые Петровцы Вышгородского района Киевской области. Автомобиль - Audi A4 Sline стоимостью 470500 грн.

Семья задекларировала еще трое наручных часов торговых марок Parmigiani Fleurier и Rolex, наличными $235 000. В банке Куцый хранит 2300 евро и 246284 грн. Еще $2,7 млн - в криптовалютах биткойн и этериум.

СМИ сообщали, что Куцый - конечный бенефициар киевских фирм: ООО Сервис и менеджмент (строительство), Медийный партнер (рекламное агентство), Цифровое партнерство (информационные услуги), Сити корпус (строительство).

26 июля президент Владимир Зеленский предложил жителям Одессы выбрать главу местной ОГА

19 августа команда президента объявила конкурсы на должности глав районных госадминистраций в шести областях.

Читайте также: Кандидатуру главы Одесской ОГА определят на открытом конкурсе