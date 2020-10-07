Всему виной проливной дождь. В Тернополе затопило улицы и дома – фото, видео

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Спасатели работали всю ночь, откачивая воду из подвалов и помогая отбуксировать транспорт

Вчера вечером, 6 октября, в Тернополе вследствие сильного проливного дождя затопило шесть улиц, а также подтопило многоквартирный дом и приусадебные участки, сообщило управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области.

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Позже стало известно о подтоплении еще нескольких домов. Спасатели всю ночь откачивали воду из подвалов и вытаскивали из "водных ловушек" легковые автомобили. Всего удалось отбуксировать около 16 машин и почистить основные водостоки.

На утро 7 октября последствия ливня удалось ликвидировать.

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Теги: затопление, ГСЧС, фото, дождь, видео, Тернополь
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