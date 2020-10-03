Самое страшное наводнение за 100 лет. Последствия шторма во Франции и Италии: фото, видео

Сегодня, 3 октября, власти Франции и Италии заявили, что два человека погибли и девять пропали без вести после урагана Алекс, обрушившегося на приграничные районы двух стран. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, выпало рекордное количество осадков и началось сильное наводнение, которое смыло дороги и повредило дома.

Total soutien aux habitants des #AlpesMaritimes touchés par la #tempêteAlex, j’ai une pensée ce soir pour les victimes, leurs familles et tous les sauveteurs.pic.twitter.com/nuwh1o6epu — Sébastien Chenu (@sebchenu) October 3, 2020

Шторм Алекс опустошил несколько деревень вокруг Ниццы на Французской Ривьере. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози пролетел над наиболее пострадавшим районом на вертолете и назвал это наводнение самым страшным за более чем сто лет.

"Дороги и около 100 домов снесены или частично разрушены", – сказал он.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс после посещения пострадавших районов, сказал, что шокирован увиденным и выразил обеспокоенность обеспокоен тем, что число погибших может возрасти.

Avec @JeanCASTEX, nous sommes auprès des habitants et des agents publics des Alpes-Maritimes. La mobilisation de nos forces de sécurité et de secours est exceptionnelle. Nous leur en sommes profondément reconnaissants. #TempeteAlex pic.twitter.com/9lI5CBVw6u — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 3, 2020

По словам властей, во Франции пропали без вести по меньшей мере восемь человек. По словам местных свидетелей, среди пропавших – двое пожарных, машину которых унесло разлившейся рекой.

Телеканалы Франции и Италии показали, что несколько дорог и мостов смыло паводковыми водами, а многочисленные реки вышли из берегов.

По словам итальянских местных властей, погибли по меньшей мере два человека: пожарный, на которого упало дерево, и 30-летний мужчина, автомобиль которого унесла река, после обрушения дороги.

Официальные лица в регионе Пьемонт сообщили о рекордных 630 мм дождя выпавших за 24 часа в Самбугетто, недалеко от границы со Швейцарией. Глава региона Пьемонт Альберто Сирио призвал правительство объявить чрезвычайное положение.

Уровень воды в реке По за сутки поднялся на 3 метра.

Эрик Чиотти, член французского парламента из одной из наиболее пострадавших деревень в этом районе, Сен-Мартен-Везуби, сказал, что несколько деревень отрезало от мира, поскольку расположены в долинах с крутыми склонами.

Метеослужба Франции сообщила, что за 24 часа в Сен-Мартен-Везюби было зарегистрировано 500 мм осадков, а в нескольких других городах – около 400 мм, что эквивалентно более чем трехмесячной норме в это время года.

Ранее сегодня директор службы гражданской защиты Жереми Круншан сообщил, что выпало больше осадков, чем 3 октября 2015 года, когда в результате наводнения в Каннах и его окрестностях на французской Ривьере погибли 20 человек.

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