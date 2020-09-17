Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
17.09.2020, 07:40

На США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видео

1 / 9
На США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видео
На США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видео
На США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видеоНа США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видео

Ураган Салли, отнесенный ко второму уровню опасности, сопровождается проливным дождем и штормовым приливом

Вчера на побережья американских штатов Алабама и Флорида обрушился ураган Салли. Ураган повредил линии электропередач, в результате около 550 000 человек остались без электроэнергии. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Максимальная скорость ветра в порывах достигала 169 км/час. Салли сопровождался проливным дождем и штормовым приливом.

В Национальном центре ураганов США сообщают о "катастрофических и опасных для жизни наводнениях в некоторых частях Флориды и южной Алабаме". 

В одном из городов Флориды шторм принес четырехмесячную норму осадков за четыре часа, заявляет начальник местной пожарной охраны Джинни Кранор.

Президент США Дональд Трамп издал указ о введении режима чрезвычайного положения в отдельных районах части южных штатов. 

Смотрите также: Ураган Исайяс обрушился на побережье США: видео стихии

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Флорида, алабама, ураган салли
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Уже 300 000. Протестующие продолжают сходиться к центру Минска - фоторепортаж
Уже 300 000. Протестующие продолжают сходиться к центру Минска - фоторепортаж
В Израиле нашли клад из сотен золотых монет, которым более 1000 лет: фото
В Израиле нашли клад из сотен золотых монет, которым более 1000 лет: фото
Под Киевом произошло масштабное ДТП: пять человек погибли, 20 травмированы – фото
Под Киевом произошло масштабное ДТП: пять человек погибли, 20 травмированы – фото
Материалы по теме
РФ озвучила ЕС список "противоречий" в деле Навального: Зачем травить политика с 2%
Мир РФ озвучила ЕС список "противоречий" в деле Навального: Зачем травить политика с 2%
В Панаме нашли уже второе массовое захоронение – это могут быть жертвы сектантов: фото
Мир В Панаме нашли уже второе массовое захоронение – это могут быть жертвы сектантов: фото
Популярное
фото/видео
На США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видео
На США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видео
Более 50 аниматоров из 19 стран нарисовали мультфильм о событиях в Беларуси: видео
Более 50 аниматоров из 19 стран нарисовали мультфильм о событиях в Беларуси: видео 00:01
Беларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фото
Беларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фото 16.09.20, 21:46
В Британии мужчина решил использовать вместо защитной маски в автобусе змею — видео
В Британии мужчина решил использовать вместо защитной маски в автобусе змею — видео 16.09.20, 17:38
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 