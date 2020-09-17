На США обрушился ураган Салли: более 500 000 человек остались без света – фото и видео

Вчера на побережья американских штатов Алабама и Флорида обрушился ураган Салли. Ураган повредил линии электропередач, в результате около 550 000 человек остались без электроэнергии. Об этом сообщает BBC.

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Максимальная скорость ветра в порывах достигала 169 км/час. Салли сопровождался проливным дождем и штормовым приливом.

В Национальном центре ураганов США сообщают о "катастрофических и опасных для жизни наводнениях в некоторых частях Флориды и южной Алабаме".

INTENSE, unrelenting eye wall of Hurricane Sally dominating Gulf Shores, AL. Storm surge. Historic flooding. pic.twitter.com/jy5990uuyt — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) September 16, 2020

В одном из городов Флориды шторм принес четырехмесячную норму осадков за четыре часа, заявляет начальник местной пожарной охраны Джинни Кранор.

Президент США Дональд Трамп издал указ о введении режима чрезвычайного положения в отдельных районах части южных штатов.

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