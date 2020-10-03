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На юг Франции обрушился шторм, несколько человек пропали без вести: фото, видео

03.10.2020, 13:52
На юг Франции обрушился шторм, несколько человек пропали без вести: фото, видео - Фото
Шторм возле города Биарриц (фото - Thomas Dal Farra via Twitter)

В некоторых районах за 24 часа было зафиксировано 450 мм осадков

Во Франции пропали без вести по меньшей мере восемь человек после того, как шторм прошел через юго-восточную часть страны, вызвав сильные наводнения в районе Ниццы. Об этом сообщает Reuters.

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По данным метеорологов, в некоторых районах за 24 часа было зафиксировано 450 мм осадков.

Шторм возле города Биарриц

Шторм на юге Франции

Это эквивалентно почти четырем месяцам дождя в это время года.

Директор службы гражданской защиты Жереми Круншан сообщил, что выпало больше осадков, чем 3 октября 2015 года, когда в результате наводнения в Каннах и его окрестностях на французской Ривьере погибли 20 человек.

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Арина Толина
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