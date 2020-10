На юг Франции обрушился шторм, несколько человек пропали без вести: фото, видео

Во Франции пропали без вести по меньшей мере восемь человек после того, как шторм прошел через юго-восточную часть страны, вызвав сильные наводнения в районе Ниццы. Об этом сообщает Reuters.

По данным метеорологов, в некоторых районах за 24 часа было зафиксировано 450 мм осадков.

Это эквивалентно почти четырем месяцам дождя в это время года.

Crazy video of Storm Alex causing havoc here in Alpes-Maritimes (Saint-Martin-Vésubie, north of Nice). Winds of 79 knots! Recorded by Lionel Lecourtier. #TempeteAlex pic.twitter.com/abdSr8q2Ku