2018 год в Киеве стал одним из самых теплых: побито 28 рекордов

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В 2018 году погода в Киеве установила 28 температурных рекордов, а средняя температура была одной из самых высоких за период с 1881 года. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории.

В среднем температура была +9,5 градусов, а это на 1,8 градуса больше климатической нормы.

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Холоднее всего было 26 февраля, когда температура опустилась до минус 16 градусов, а самым жарким днем было 15 августа - в тени температура воздуха достигала +32,8 градусов.

Больше всего температурных рекордов было в мае - 12, и все они превысили предыдущие показатели.

16 и 17 октября в столице были зафиксированы очередные исторические рекорды максимальной температуры воздуха - плюс 24,0°С.