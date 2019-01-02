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02.01.2019, 14:17

2018 год в Киеве стал одним из самых теплых: побито 28 рекордов

2018 год в Киеве стал одним из самых теплых: побито 28 рекордов - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Средняя температура в столице была +9,5 градусов по Цельсию

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В 2018 году погода в Киеве установила 28 температурных рекордов, а средняя температура была одной из самых высоких за период с 1881 года. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории. 

В среднем температура была +9,5 градусов, а это на 1,8 градуса больше климатической нормы. 

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Холоднее всего было 26 февраля, когда температура опустилась до минус 16 градусов, а самым жарким днем было 15 августа - в тени температура воздуха достигала +32,8 градусов. 

Больше всего температурных рекордов было в мае - 12, и все они превысили предыдущие показатели.

16 и 17 октября в столице были зафиксированы очередные исторические рекорды максимальной температуры воздуха - плюс 24,0°С. 

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Теги: киев, погода, рекорд, температура
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