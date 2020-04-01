53% украинцев убеждены: власть занижает реальные цифры по коронавирусу – опрос

53% украинцев убеждены, что власть, подавая информацию о распространении коронавируса, приуменьшает данные о заболевших. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.
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21% респондентов считают, что эта информация является объективной, а 11% убеждены, что в этой информации есть преувеличение. 15% затрудняется ответить.
Оценивая информацию, которую подают украинские средства массовой информации, 38% считают, что они ситуацию уменьшают, 23% считают, что представление новостей является объективным, 19% - полагают, что информацию преувеличивают. 21% - не смогли ответить на этот вопрос.