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53% украинцев убеждены: власть занижает реальные цифры по коронавирусу – опрос

53% украинцев убеждены: власть занижает реальные цифры по коронавирусу – опрос - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА
01.04.2020, 13:00

22% респондентов считают, что эта информация является объективной

53% украинцев убеждены, что власть, подавая информацию о распространении коронавируса, приуменьшает данные о заболевших. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

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21% респондентов считают, что эта информация является объективной, а 11% убеждены, что в этой информации есть преувеличение. 15% затрудняется ответить.

Оценивая информацию, которую подают украинские средства массовой информации, 38% считают, что они ситуацию уменьшают, 23% считают, что представление новостей является объективным, 19% - полагают, что информацию преувеличивают. 21% - не смогли ответить на этот вопрос.

  • Опрос проводился в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Выборочная совокупность: I волна 1000 респондентов (25-27 марта), II волна 1000 респондентов (28-30 марта). Ошибка репрезентативности - не более 4%. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера.
  • 24 марта результаты опроса КМИС показали, что почти 90% украинцев обеспокоены распространением коронавируса в стране, 40% считают, что меры по борьбе с ним должны быть более жесткими.
Владислав Сердюк
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