65% украинцев считают страну безопасной для проживания - МВД
По данным опроса КМИС, 82% респондентов убеждены, что их населенный пункт безопасен для проживания
По данным опроса Киевского международного института социологии, 65% респондентов считает Украину безопасным местом для проживания, 82% - свой населенный пункт. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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87% граждан определяет свою громаду безопасной.
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Социологи обратили внимание, что такой показатель определен в условиях вооруженной российской агрессии, эпидемии COVID-19 и ее последствий
В МВД уточнили, что использование методологии Евробарометра во время исследования социологической службы ЕС позволило сравнить ощущения публичной безопасности в Украине в 2020 году со странами ЕС в 2017 году.
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Украинцы в месте проживания чувствуют себя безопаснее (87%), чем в 2017 году (без COVID-19), граждане Италии (84%), Болгарии (81%) и на одном уровне с гражданами Румынии ( 87%), а также не намного хуже, чем в среднем среди стран ЕС (91%).
Государственной пограничной службе доверяют 60% респондентов, миграционной службе - 58%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 77%, Нацгвардии - 68%, Нацполиции - 49%, патрульной полиции в составе НПУ - 51%.
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Консультационная миссия ЕС в Украине по реформированию сектора гражданской безопасности в рамках сотрудничества с МВД заказала проведение опроса. Исследование проводилось с 19 по 25 мая 2020 года среди 2003 респондентов, кроме временно оккупированных территорий ОРДЛО и АР Крым.
- По данным октябрьского опроса группы Рейтинг, общественным организациям доверяют 48% опрошенных, городским и сельским головам - 47%, Нацгвардии - 46%.
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