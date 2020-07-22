65% украинцев считают страну безопасной для проживания - МВД

По данным опроса КМИС, 82% респондентов убеждены, что их населенный пункт безопасен для проживания

По данным опроса Киевского международного института социологии, 65% респондентов считает Украину безопасным местом для проживания, 82% - свой населенный пункт. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

87% граждан определяет свою громаду безопасной.

Нажмите для увеличения

Социологи обратили внимание, что такой показатель определен в условиях вооруженной российской агрессии, эпидемии COVID-19 и ее последствий

В МВД уточнили, что использование методологии Евробарометра во время исследования социологической службы ЕС позволило сравнить ощущения публичной безопасности в Украине в 2020 году со странами ЕС в 2017 году.

Нажмите для увеличения

Украинцы в месте проживания чувствуют себя безопаснее (87%), чем в 2017 году (без COVID-19), граждане Италии (84%), Болгарии (81%) и на одном уровне с гражданами Румынии ( 87%), а также не намного хуже, чем в среднем среди стран ЕС (91%).

Государственной пограничной службе доверяют 60% респондентов, миграционной службе - 58%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 77%, Нацгвардии - 68%, Нацполиции - 49%, патрульной полиции в составе НПУ - 51%.

Нажмите для увеличения

Консультационная миссия ЕС в Украине по реформированию сектора гражданской безопасности в рамках сотрудничества с МВД заказала проведение опроса. Исследование проводилось с 19 по 25 мая 2020 года среди 2003 респондентов, кроме временно оккупированных территорий ОРДЛО и АР Крым.

По данным октябрьского опроса группы Рейтинг, общественным организациям доверяют 48% опрошенных, городским и сельским головам - 47%, Нацгвардии - 46%.

Читайте также: Тема дня. "Придумал месть миру". Как террорист 12 часов удерживал автобус с заложниками: подробности

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.