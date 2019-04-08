8 апреля – Международный день ромов. Что это за праздник

Иллюстративное фото (ЕРА)

Сегодня, 8 апреля, в мире отмечают Международный день ромов, основанный в 1971-м на Всемирном конгрессе ромов в Лондоне.

В этот день 48 лет назад представители ромов объявили себя самодостаточным народом без единой территории и определили свои национальные символы – флаг и гимн.

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Министерство иностранных дел Украины присоединяется к поздравлениям и отмечает, что приоритетная задача на сегодняшний день – развитие стратегии защиты и интеграции ромов в украинское общество.

1 апреля отмечался День смеха или день дурака.