Сегодня отмечают день смеха: история и традиции праздника

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Сегодня отмечается День смеха. 1 апреля еще называют днем дурака.

Праздник популярный, его отмечают во многих европейских странах и США.

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В этот день принято разыгрывать родных, друзей и знакомых.

Первые упоминания о дне в честь Бога смеха относятся к Древнему Риму, где в середине февраля (а не в начале апреля) отмечался праздник глупых. Многие толкователи праздников связывают зарождение первоапрельского праздника с Древней Индией, где 31 марта отмечали праздник шуток.

Традиция первоапрельских шуток и розыгрышей в Европе появилась в XVI веке. Во Франции в 1564 году король Карл IX издал указ, предписывающий перенести Новый год с 1 апреля на 1 января. Некоторые люди продолжали праздновать новый год 1 апреля, и над ними подшучивали, даря им пустые подарки. Солнце в это время находилось в созвездии Рыб. C тех пор забавные проделки во Франции стали именоваться "апрельской рыбой".

Есть и другая версия история празлника. 330 лет назад известный английский писатель и антиквар Джон Обри, который собирал не только старые ценные вещи, но и забавные истории, слухи, сплетни и лондонские анекдоты, впервые упомянул о празднике дураков.

Позже группа молодых лондонцев приглашала горожан в Тауэр на необычное зрелище - мойку львов.

Многие из них поверили и отправились в Тауэр. Но их встретила стража, которая приказала уходить, пригрозив, что вместо львов, устроит "хорошую мойку зевакам".

День смеха в Украине появился в начале 1970-х годов, с началом известной одесской юморины, а также КВН.

По народному календарю в этот день также просыпался домой.

Абсолютное большинство украинцев (85%) любит новогодние праздники.