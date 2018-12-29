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29.12.2018, 08:29

85% украинцев любят новогодние праздники - опрос

85% украинцев любят новогодние праздники - опрос - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным опроса, средняя сумма, которую украинцы готовы потратили на новогодний стол, составляет 1752 грн

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Абсолютное большинство украинцев (85%) любит новогодние праздники, а 64,5% планируют встретить новый 2019 год дома. Таковы результаты опроса фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Среди опрошенных только 10% ответили, что "по-разному бывает", не любят эти праздники 5%.

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Согласно опросу большинство украинцев, как и в прошлом году, намерены праздновать Рождество 7 января 2019 года - 68,5% (в 2017 - 76%), еще 17% сказали, что будут праздновать оба раза - и 25 декабря, и 7 января, и только 4% (1% в 2017) ответили - только 25 декабря.  Не будут праздновать Рождество вообще 8% (5% в прошлом году).

Новогоднюю ночь большинство 64,5% респондентов проведут дома, в кругу семьи, еще 17,5% - в гостях у друзей или родственников, 4% - в общественном заведении или на публичном праздновании, 1% - "в кругу" Интернета, 1% - в одиночестве перед телевизором, 1% - в интересном путешествии по Украине, 0,5% - за рубежом, а 4,5% не будет праздновать, а просто пойдут спать.

Средняя сумма, которую украинцы готовы потратили на новогодний стол, составляет 1752 грн. В то же время 23% опрошенных ответили, что у них на новогодний стол нет денег.

"В заочном "соревновании" - кого бы люди хотели видеть в роли раздатчика подарков, победил традиционный Дед Мороз - 28% (27% в прошлом году), вдвое меньше "проголосовали" за Святого Николая (12%, в 2017 - 14% ) и еще меньше - за Санта Клауса (3,5%, в 2017 - 2%). В то же время 33% (в 2017 - 22%) ответили, что не имеет значения, кто будет раздавать подарки", - отмечается в сообщении.

Относительно подарков, то, как и в прошлом году, больше всего украинцы в Новом году хотели бы получить здоровье (53%), мир в стране (44%), порядок в семье, понимание близких (37%), деньги (25 %), успехи детей (18,5%), хорошую работу (15%).

Опрос проводился с 19 по 25 декабря 2018 во всех регионах Украины за исключением аннексированного РФ Крыма и временного оккупированных территорий Донбасса. Было опрошено 2 тыс 17 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

26 декабря 2018 года согласно опросу группы Рейтинг 70% украинцев считали себя однозначно или скорее счастливыми людьми.

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Теги: опрос, новый год
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