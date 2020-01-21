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80% украинцев хотят, чтобы госслужащие говорили на украинском

80% украинцев хотят, чтобы госслужащие говорили на украинском - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
21.01.2020, 12:25

По данным опроса, жители всех регионов поддерживают общение госслужащих на украинском языке в рабочее время

Абсолютное большинство украинцев (80%) согласны с тем, что все руководители государства и госслужащие должны в рабочее время общаться на государственном языке (56% - безусловно согласны и 24% - скорее согласны). Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центр Разумкова.

"Причем относительно государственного языка общения госслужащих в рабочее время солидарны граждане всех регионов: западного (96%), центрального (86%), южного (71%), восточного (64%)", - отметили социологи.

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Фото: dif.org.ua

Опрос проводился с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированного Крыма и ОРДЛО среди 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

  • 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
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опрос украинский язык госслужащие
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