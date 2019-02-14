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14.02.2019, 12:09

80% украинцев считают секс важной частью жизни - опрос

80% украинцев считают секс важной частью жизни - опрос - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным опроса соцгруппы Рейтинг, 45% респондентов убеждены, что для мужчин секс более важен, чем для женщин

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67% украинцев отметили, что у них есть постоянный сексуальный (половой) партнер. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного соцгруппой Рейтинг.

4% респондентов сказали, что имеют непостоянного партнера. 19% ответили, что сейчас не имеют, но перед этим были сексуальные партнеры.

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"Только 3% отметили, что не имеют партнера и никогда не было перед этим, 7% отказались отвечать на вопрос", - отметили социологи.

Почти 80% опрошенных согласились с утверждениями о том, что секс является очень важной частью жизни человека (10% - не согласились).

"Две трети считают, что сексуальные отношения до брака - это нормально. Каждый пятый - противоположного мнения. Чаще этот тезис поддерживали молодые опрошенные и те, кто находится в незарегистрированном браке или являются холостяком", - уточнили социологи.

45% опрошенных убеждены, что для мужчин секс более важен, чем для женщин (34% противоположного мнения). Сторонников такого мнения больше среди женщин и лиц среднего и старшего возраста.

Половина опрошенных планируют праздновать День Святого Валентина. 41% - не планируют, 3% не знают такого праздника. Больше всего тех, кто намерен праздновать проживают на юге (59%), в других регионах - около половины.

Опрос проходил среди двух тысяч украинцев от 18 лет и старше среди методом интервью (face-to-face) с 23 января по 3 февраля 2019 года.

Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.

14 февраля в мире отмечают День Святого Валентина.

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Теги: рейтинг, опрос, секс, любовь, день святого валентина, партнер
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