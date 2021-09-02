Abba возвращаются с первым новым альбомом за 40 лет: два трека — уже в сети

Легенды поп-музыки, шведская группа Abba, анонсировали свой первый студийный альбом за 40 лет. Две из десяти песен уже обнародованы, сообщает BBC.

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Альбом "Abba Voyage" выйдет в ноябре перед серией "революционных" концертов, на которых виртуальные аватары участников группы исполнят такие хиты, как "Mamma Mia" и "Waterloo".

Квартет, который распался в 1982 году, сказал, что музыканты вернулись в студию звукозаписи во время работы над сценическим шоу.

"Сначала это были всего две песни, а потом мы сказали: ну, может, нам стоит сделать еще несколько", – сказал Бенни Андерссон.

В итоге они записали 10 треков, премьера двух из которых состоялась сегодня на пресс-конференции.

Первое выступление группы состоится в следующем году на специально построенной арене в восточном Лондоне. Цифровые версии участников Abba в сопровождении группы из 10 человек исполнят 22 своих лучших хита.

Так называемые Abba-tars были разработаны Industrial Light and Magic – компанией по созданию визуальных эффектов, основанной создателем "Звездных войн" Джорджем Лукасом.

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Вадим Ребрина

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