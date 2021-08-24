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Скончался барабанщик группы Rolling Stones Чарли Уоттс

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2021, 20:11
Скончался барабанщик группы Rolling Stones Чарли Уоттс - Фото
Чарли Уоттс (фото - EPA)

Барабанщик легендарной британской группы Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на его агента.

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"С огромной грустью мы объявляем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Сегодня он мирно скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи", – говорится в заявлении.

Также в тексте отмечается, что Уоттс был "любимым мужем, отцом и дедом" и "одним из величайших барабанщиков своего поколения".

Эта новость появилась через несколько недель после того, как было объявлено, что Уоттс пропустит даты турне группы по США из-за неустановленной медицинской процедуры. В 2004 году Уоттс лечился от рака горла.

Он был участником Stones с января 1963 года, когда присоединился к Мику Джаггеру, Кейту Ричардсу и Брайану Джонсу.

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Вадим Ребрина
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музыка Rolling Stones чарли уоттс
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