"Тебя будет очень не хватать, амиго". Умер басист ZZ Top Дасти Хилл
28.07.2021, 23:28
Дасти Хилл (фото - EPA)
Басист и один из основателей американской группы ZZ Top Дасти Хилл скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщается на странице группы в Facebook.
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В сообщении говорится, что Хилл умер во сне у себя дома в Хьюстоне (штат Техас). Причина смерти музыканта не уточняется.
"Тебя будет очень не хватать, амиго", – написали двое других участников группы Билли Гиббонс и Фрэнк Бирд.
По информации Deadline, Хилл получил травму бедра, из-за которой не смог продолжить выступления на концертах группы в США.
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