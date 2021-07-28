"Тебя будет очень не хватать, амиго". Умер басист ZZ Top Дасти Хилл

Басист и один из основателей американской группы ZZ Top Дасти Хилл скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

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В сообщении говорится, что Хилл умер во сне у себя дома в Хьюстоне (штат Техас). Причина смерти музыканта не уточняется.

"Тебя будет очень не хватать, амиго", – написали двое других участников группы Билли Гиббонс и Фрэнк Бирд.

По информации Deadline, Хилл получил травму бедра, из-за которой не смог продолжить выступления на концертах группы в США.

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Вадим Ребрина

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