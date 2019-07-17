Абитуриенты из Крыма и Донбасса: МОН назвало условия поступления

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Поступающие из неподконтрольных правительству территорий Донецкой, Луганской областей, территорий вдоль "линии разграничения" и оккупированного Крыма могут поступать в украинские высшие учебные заведения по упрощенной системе через Образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина". Об этом сообщила Ирина Кравчук, и.о. начальника отдела организационного обеспечения и контроля главного управления директората высшего образования Министерства образования и науки, передает Укринформ.

Работа центров началась 3 июня и продлится до 27 сентября. Перечень Образовательных центров есть на сайте Минобразования, а также на сайте Доступное образование, отметила Кравчук.

"Если абитуриент имеет результаты ВНО или украинский аттестат, он тоже может воспользоваться упрощенной процедурой и поступить через образовательные центры. Важно также, что фамилия каждого поступающего с оккупированных территорий обязательно зашифровывается", - отметила представительница Минобразования.

Кравчук подчеркнула, что если поступающие не имеют возможности подать документы о зачислении в срок, то у них есть возможность поступить на контракт до 26 сентября, а после зачисления написать заявление о переводе на бюджетную форму.

10 июля Министерство образования и науки утвердило график проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году. Основная сессия пройдет с 21 мая по 15 июня.