Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.07.2019, 23:52

Минобразования утвердило график проведения ВНО в 2020 году

Минобразования утвердило график проведения ВНО в 2020 году - Фото
Внешнее независимое оценивание (фото - testportal.gov.ua)

Зарегистрироваться для участия в ВНО можно будет с 3 февраля по 24 марта 2020 года

Министерство образования и науки утвердило график проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году. Основная сессия пройдет с 21 мая по 15 июня. Об этом говорится в приказе №947, опубликованном на сайте министерства.

График ВНО в 2020 году выглядит так:

математика - 21 мая;

украинский язык и литература - 26 мая;

физика - 28 мая;

испанский, немецкий, французский языки - 1 июня;

английский язык - 2 июня;

история Украины - 4 июня;

биология - 9 июня;

география - 11 июня;

химия - 15 июня.

Зарегистрироваться для участия в ВНО можно будет с 3 февраля по 24 марта 2020 года. До 30 апреля зарегистрированные лица смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будут указаны место и время сдачи теста.

25 июня Украинский центр оценивания качества образования опубликовал инфографику, которая показывает, где в Украине лучше всего сдали ВНО.

Отправить:
Распечатать:
Теги: вно, минобразования
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 