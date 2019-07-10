Минобразования утвердило график проведения ВНО в 2020 году

Внешнее независимое оценивание (фото - testportal.gov.ua)

Министерство образования и науки утвердило график проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году. Основная сессия пройдет с 21 мая по 15 июня. Об этом говорится в приказе №947, опубликованном на сайте министерства.

График ВНО в 2020 году выглядит так:

математика - 21 мая;

украинский язык и литература - 26 мая;

физика - 28 мая;

испанский, немецкий, французский языки - 1 июня;

английский язык - 2 июня;

история Украины - 4 июня;

биология - 9 июня;

география - 11 июня;

химия - 15 июня.

Зарегистрироваться для участия в ВНО можно будет с 3 февраля по 24 марта 2020 года. До 30 апреля зарегистрированные лица смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будут указаны место и время сдачи теста.

25 июня Украинский центр оценивания качества образования опубликовал инфографику, которая показывает, где в Украине лучше всего сдали ВНО.