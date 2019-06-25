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25.06.2019, 09:01

Где в Украине лучше всего сдали ВНО: инфографика

Где в Украине лучше всего сдали ВНО: инфографика - Фото
Внешнее независимое оценивание (фото - testportal.gov.ua)

Больше всего 200-балльников отмечается в Киеве

98 участников из 155 356 человек внешнее независимое оценивание по математике сдали тест на 200 баллов. Об этом сообщает в Facebook Украинский центр оценивания качества образования.

По украинскому языку и литературе - 17 человек из 339753 участников, английский на 200 баллов тест сдали 177 участников из 36091.

Тест по истории Украины на 200 баллов - 13 человек из 222 615 участников, биологии 26 человек из 76020, физике – четыре человека из 21417 участников, испанскому языку из 19 участников – один, немецкому языку из 1951 участников тест на 200 баллов сдал также один человек.

В центре отметили, что один участник тестирования по географии набрал 200 баллов - из 75099, из 553 участников ВНО по французскому языку ни один не сдал тест на 200 баллов.

Фото: facebook.com/zno.ukr.center

На 200 баллов лучше всего сдали тесты ВНО выпускники школ Киева - 63, Львовской области - 41, Харьковской области - 25, Днепропетровской области - 20.

Глава Донецкой облгосадмистрации Александр Куць отметил, что  Константин Мидловец из Мариупольской школы №53 и Дмитрий Палагута из Покровского УВК №1 получили по 200 баллов ВНО по химии.

"Таким образом, уже семь выпускников из Донецкой области получили высший балл ВНО., Анастасия Денисенко (Волноваха, школа №5) и София Персань (Мариуполь, школа №69) отлично сдали ВНО по украинскому языку и литературе; Даниил Батищев (Славянск, школа №15) - по английскому языку, а Мария Пятенко (Бахмут, школа №5) и Мирослава Чумак (Краматорск, школа №33) - по биологии", - уточнил он.

13 июня сообщалось, что внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе сдали 84% абитуриента, не сдали, соответственно, 16%. 

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Теги: вно, результаты, александр куць, регионы, 200 баллов
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