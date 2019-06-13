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13.06.2019, 15:02

ВНО. Сколько абитуриентов завалили язык и математику: данные МОН

ВНО. Сколько абитуриентов завалили язык и математику: данные МОН - Фото
Фото: LIGA.net

МОН подвел итоги тестирования по трем предметам

Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе сдали 84% абитуриента, не сдали, соответственно, 16%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

ВНО по математике сдали 81,83% абитуриентов (не сдали – 18,17%).

Также сообщается, что оценивание по физике сдали 85% абитуриентов (не сдали, соответственно, 15%).

Процент рассчитан от общего количество человек, принимавших участие в тестировании по этим предметам.

Пороговый балл по математике – 11, по украинскому языку и литературе – 23, по физике – 13.

27 мая абитуриенты сдавали ВНО по иностранным языкам.

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Теги: вно, Министерство образования
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