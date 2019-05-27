Сегодня абитуриенты сдают ВНО по иностранным языкам

27 мая около трех тысяч абитуриентов в течение 150 минут выполняли задачи сертификационных работ по испанскому, немецкому, французскому языкам. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Началось внешнее независимое оценивание в 11:00.
Вход участников в пункты проведения ВНО разрешали только при наличии следующих документов:
Общее количество заданий работы - 59. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 72. Первые 30 минут отвели на выполнение задач из раздела аудирование. Следующие части теста абитуриенты выполняли в произвольном порядке.
23 мая украинские абитуриенты сдавали внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе