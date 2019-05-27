Сегодня абитуриенты сдают ВНО по иностранным языкам

Внешнее независимое оценивание (фото - testportal.gov.ua)

27 мая около трех тысяч абитуриентов в течение 150 минут выполняли задачи сертификационных работ по испанскому, немецкому, французскому языкам. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Началось внешнее независимое оценивание в 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО разрешали только при наличии следующих документов:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,

паспорта или иного документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Общее количество заданий работы - 59. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 72. Первые 30 минут отвели на выполнение задач из раздела аудирование. Следующие части теста абитуриенты выполняли в произвольном порядке.

23 мая украинские абитуриенты сдавали внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе