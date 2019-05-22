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22.05.2019, 15:57

Завтра в Украине сдают ВНО по украинскому языку и литературе

Завтра в Украине сдают ВНО по украинскому языку и литературе - Фото
Фото: LIGA.net

Зарегистрированы на тестирование более 349 тыс абитуриентов

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Завтра украинские абитуриенты будут проходить Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе, напоминает Украинский центр оценивания качества образования.

Допуск абитуриентов в здания учреждений, где будет проходить ВНО, будет длиться с 10:15 до 10:50. Начало тестирования в 11:00.

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Зарегистрированы на тестирование более 349 тыс абитуриентов.

На выполнение заданий дается 180 минут. За это время необходимо будет выполнить 58 заданий, максимальное количество баллов, которое можно за них получить – 104.

Отмечается, что к тестированию не будут допущены те, кто не предъявит необходимые документы или опоздает.

26 апреля сообщалось, что для выпускников 11 классов школ с венгерским и румынским языками обучения будет установлен адаптивный порог по государственной итоговой аттестации в форме ВНО по украинскому языку. 

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Теги: образование, вно, украинский язык, тестирование
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