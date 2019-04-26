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26.04.2019, 12:51

Выпускникам венгерских школ упростят ВНО по украинскому

Выпускникам венгерских школ упростят ВНО по украинскому - Фото
Фото: LIGA.net

Выпускникам из школ с венгерским, а также румынским языком обучения снизят порог в тестировании по украинскому языку

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Для выпускников 11 классов школ с венгерским и румынским языками обучения будет установлен адаптивный порог по государственной итоговой аттестации в форме ВНО по украинскому языку. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказала министр образования и науки Лилия Гриневич, передает Укринформ.

"…детям из венгерских, румынских школ, язык которых очень отличается от украинского, сложно осваивать украинский язык. Как вы знаете, до недавнего времени у них было мало возможностей изучать украинский язык, для них будет установлен адаптивный порог, ниже обычного, который даст им возможность принять участие в отборе в учреждения высшего образования", - сказала Гриневич.

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Она напомнила, что выпускники 11 классов всех школ в Украине сдают государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ВНО по украинскому языку или математике, или истории Украины на выбор. Также в этом году ГИА будут сдавать учащиеся учреждений профтехобразования и студенты колледжей.

25 апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что закон об украинском языке, принятый накануне Верховной Радой – неприемлем и нарушает права венгерского сообщества в Украине.

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Теги: школа, вно, украинский язык
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