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Адаптивный карантин. Кабмин отправляет школы на каникулы с 15 октября

13.10.2020, 17:12
Адаптивный карантин. Кабмин отправляет школы на каникулы с 15 октября - Фото
Иллюстративное фото: Robert Ghement/ЕРА

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что после каникул, возможен переход школ на дистанционное и смешанное обучение

Кабмин сегодня принял решение о введении осенних каникул в Украине с 15 октября 2020 года  в связи с ухудшением эпидситуации по заболеваемости COVID-19.

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Минздрав рекомендует учреждениям образования установить осенние каникулы с 15 по 31 октября.

"В следующий период возможен переход на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидситуации", – уточнил на внеочередном заседании Кабмина глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, учреждениям профтехобразования, высшим учебным заведениям рекомендуется перейти с 15 октября по 15 ноября 2020 года на дистанционную форму обучения с желательным выездом студентов из общежитий (кроме детей-сирот и тех, кто проживает на временно оккупированных территориях).

Арина Толина
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