Адаптивный карантин. В Минобразования объяснили, как будут работать детсады

Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Украине после открытия детсадов детям и сотрудникам будут измерять температуру, если она будет выше 37,2 градусов, то их не пустят. Об этом в интервью LIGA.net заявила и.о. министра образования Любомира Мандзий.

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"Перед входом им измерят температуру. Если температура высокая, их не будут допускать в заведение. Родители должны забрать их (детей, - ред.) домой. Сады мы открываем с 25 мая, но при условии создания безопасных условий", - отметила Мандзий.

По ее словам, детям должны мерить температуру каждые четыре часа. "Если в течение дня поднимается температура, ребенку должны создать условия, чтобы изучить ее состояние", - отметила чиновник.

Что касается прогулок на улице, то важно, утверждает Мандзий, обеспечить социальную дистанцию.

"Главное - обеспечить социальную дистанцию ​​между группами, чтобы дети меньше контактировали между собой, но при этом взаимодействовали. Воспитатели имеют достаточно опыта и средства для таких условий", - сказала она, уточнив, что все игрушки должны быть продезинфицированы.

Мандзий добавила, что если во время еды дети раньше сидели за столом по четыре человека, то теперь будут по двое по диагонали.

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