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Ослабление карантина. В Киеве детсады и школы 25 мая не откроют

Ослабление карантина. В Киеве детсады и школы 25 мая не откроют - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба Кабмина)
20.05.2020, 16:40

В Киеве детсады и школы планируют открывать не сразу, а через некоторое время после разрешения правительства

Детские сады и школы в Киеве возобновят работу не ранее, чем через 10-14 дней после решения правительства. Об этом сообщил на брифинге 20 мая мэр столицы Виталий Кличко.

"Городская власть утвердила регламент подготовки садов и школ для открытия после карантина. Мы пользовались рекомендациями наших коллег из Китая и Южной Кореи, которые разработали максимальные меры безопасности в детских учреждениях. Регламент предусматривает четкую очередность мероприятий и строгое соблюдение санитарных норм. Подчеркну: с момента, когда правительство позволит начать процесс открытия учебных заведений, нам нужно будет примерно две недели, чтобы тщательно подготовить школы и садики к возобновлению работы", - сказал Кличко.

По словам мэра, это необходимо, чтобы создать безопасные условия для детей.

По его словам, в учебных заведениях уже проверяют работников на возможное заболевание. Проводят инструктаж персонала по работе в новых условиях и действиям в случаях выявления инфицированных. Образовательные учреждения закупают моющие средства и дезинфекторы, другие необходимые материалы.

Кабминистров планирует разрешить возобновление работы дошкольных учреждений, попадают ко второму этапу выхода из карантина, с 25 мая.

  • 18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с 25 мая, если позволят условия, в Украине будет разрешена работа метро.
  • За минувшие сутки в Киеве выявили 51 заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19, восемь из них - медики, два человека умерли. Всего в Киеве зафиксировали 2410 больных COVID-19, 306 пациентов с коронавирусом выздоровели, 54 - умерли.
  • Сегодня Кабмин продлил карантин до 22 июня, но он будет адаптивным.

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Наталия Медведева
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